В Думе разработали поправки об ужесточении ответственности в сфере оборота оружия

Члены комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разработали поправки об ужесточении административной ответственности в случае нарушений в обороте гражданского оружия, сообщает ТАСС.



Статьи 20.8 и 20.12 КоАП РФ хотят дополнить нормами, предусматривающими более строгое наказание, если при нарушении правил оборота оружие было утеряно.

Депутаты хотят увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за такие правонарушения с двух месяцев до одного года. Отмечается, что срок действия лицензии на покупку оружия — полгода, а приобретающие его по истечении срока давности в два месяца не привлекаются к административной ответственности, как и те, кто утратил оружие и не сообщил об этом Росгвардии или МВД. Депутаты считают, что это влияет на поступление оружия в незаконный оборот.

Ответственность предлагают внести и за незаконный оборот пневматики с дульной энергией до 7,5 Дж и ношение холодного оружия для самообороны.

Маргарита Головатенко