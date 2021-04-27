Tesla за год получила прибыль в $438 млн — это много или мало?

Крупнейший в мире производитель электромобилей Tesla Илона Маска сегодня опубликовал отчет по итогам 2020 года. Компания зафиксировала выручку в $10,39 млрд и заработала $438 млн чистой прибыли. По сравнению с результатами 2019 года выручка Tesla выросла на 74%, в прошлом году компания фиксировала чистый убыток в $775 миллионов.



За квартал Tesla продала 184 800 автомобилей, что немногим больше результатов последнего квартала 2020 года (+4000 машин).

В расчете на одну акцию показатель прибыли заметно больше консенсуса Уолл-стрит: 93 цента против 79 центов, отмечает Bloomberg. При этом рынок сдержанно отреагировал на публикацию отчета: поначалу акции компании на постмаркете падали на 3%, потом выросли до уровня плюс 1,2% к закрытию.

При этом значительный вклад в прибыль Tesla внесла продажа так называемых «экокредитов» (они же ZEV-кредиты — Zero-Emission Vehicle credits). В ряде штатов США эти кредиты начисляются автопроизводителям за продажу электромобилей. Если компания недобирает нужное число ZEV-кредитов — ей выставляют штрафы. Требуемое число кредитов зависит от числа производимых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. У Tesla, производящей только электромобили, большое количество ZEV-кредитов и небольшая потребность в них — компания заработала на продаже «экокредитов» другим автопроизводителям $518 млн за первый квартал года.



Также Tesla отчиталась о прибыли от вложений $1,5 млрд в биткоин: компания продала 10% от своего объема криптовалюты, прибыль составила $101 млн. Позже Илон Маск в «Твиттере» написал, что биткоины Tesla продала, чтобы показать ликвидность этого актива.

Фото: qz.com

Чистая прибыль в $438 млн — это:

32,8 млрд рублей по курсу доллара на сегодня . Или 7 945 биткоинов.

. Или 7 945 биткоинов. Четверть от этой суммы (уже упомянутые $101 млн) получены от продажи биткоинов.

(уже упомянутые $101 млн) получены от продажи биткоинов. В 3,6 раза меньше, чем выручила Tesla в 2020 году за продажу «экокредитов» — это $1,58 миллиарда.

— это $1,58 миллиарда. В 31 раз меньше, чем прогнозируется прибыль крупнейшего автопроизводителя мира , речь идет о Toyota, которая ожидает чистую прибыль в 2020 году в $13,6 миллиарда.

, речь идет о Toyota, которая ожидает чистую прибыль в 2020 году в $13,6 миллиарда. В 14,7 раза меньше, чем прибыль крупнейшего производителя США — General Motors, у него этот показатель составил $6,42 миллиарда.

— General Motors, у него этот показатель составил $6,42 миллиарда. В 10,5 раза больше, чем прибыль КАМАЗа за 2020 год — она составила 3,1 млрд рублей.

— она составила 3,1 млрд рублей. На эти деньги можно купить 11 233 Tesla Model 3 (самый доступный автомобиль из линейки Tesla, стоит около $39 тыс.). Колонна этих авто растянется в длину на 52,7 км — чуть меньше, чем от Казани до Лаишево.

Александр Артемьев