Казанский психиатр предположил, что устроивший стрельбу в гимназии №175 может быть психически больным

Фото: Максим Платонов

Известный российский врач-психиатр Владимир Менделевич предположил, что устроивший 11 мая стрельбу в казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев может оказаться психически больным. Поведение подростка носит не вполне адекватный характер, заключил эксперт, посмотрев видео с задержанным из отдела полиции.



«Но этого нельзя утверждать. Экспертиза ответит на этот вопрос точнее», — написал Менделевич на своей странице в Facebook.

Эксперт также обратил внимание, что по статистике на долю душевнобольных среди совершающих тяжкие преступления приходится лишь 2,4%, остальные — психически здоровы.

«Мог ли он [Галявиев] психически заболеть (если его признают больным) уже после получения справки от психиатров? Конечно, мог. Многие психические расстройства возникают остро. Мог ли он скрывать от психиатров свое заболевание (если оно было)? Тоже возможно», — утверждает эксперт.

Менделевич добавил, что если экспертиза признает Галявиева психически больным и невменяемым, ему назначат принудительное лечение.

Фото: Максим Платонов

Напомним, правоохранительные органы не разглашают точного диагноза Галявиева, так как эта информация является медицинской тайной. Известно, что диагноз, связанный с заболеванием головного мозга, 19-летнему подростку поставили еще в прошлом году в одном из медучреждений Татарстана. Сам Галявиев жаловался на сильные головные боли. Казанский стрелок не состоял на учете в психдиспансере и наркодиспансере.

В Следкоме уточнили, что с недавних пор близкие замечали, что Галявиев стал агрессивен и вспыльчив. Кроме того, сейчас его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением. Это на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним.



Татьяна Демина