Представлен дизайн медалей чемпионата мира — 2021 по хоккею

На официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF) опубликовали фотографии медалей, которые будут вручены призерам чемпионата мира — 2021 в Латвии.

Основным элементом медали станет логотип чемпионата — игрок на фоне стилизованной хоккейной площадки. По краям наград написаны название и место проведения турнира. Медали весят 400 граммов при диаметре 10 см.

What a beauty ! Here are the 2021 IIHF Ice Hockey World Championship medals . To find more information about medals... Опубликовано 2021 IIHF Ice Hockey World Championship Среда, 12 мая 2021 г.

Дизайн был разработан на Латвийском монетном дворе, чеканка наград произведена на одном из норвежских предприятий, занимающихся выпуском медалей для Нобелевской премии мира.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.