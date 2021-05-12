В России за минувшие сутки выявили 8 217 случаев COVID-19

В России за минувшие сутки зарегистрировали 8 217 случаев COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 4 905 059. Об этом сообщает оперштаб РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

За сутки выздоровели 8 614 пациентов с коронавирусом. За все время пандемии от инфекции вылечились 4 518 529 россиян. Умерли 355 человек за сутки, всего жертвами новой коронавирусной инфекции стал 114 331 пациент. Число активных случаев в России достигло 272 199.

Главное о коронавирусе на 12 мая — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина