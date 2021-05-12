МЧС: вчера в Казани произошло три происшествия на воде

Фото: Максим Платонов

В Казани 11 мая произошло три происшествия на воде, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Первый инцидент случился в 07.05 вблизи третьей транспортной дамбы. Спасатели вытащили на расстоянии 150-200 метров от берега женщину 1953 года рождения, которая оказалась в реке. Причина происшествия устанавливается.

фото: wikipedia.org

В 15.00 мужчина пытался переплыть Казанку от Кремлевской набережной до «Чаши». На расстоянии 80 метров от берега мужчину 1992 года рождения вытащили специалисты спасательной службы.

В Дербышках на озере Комсомольское в 15.15 очевидцы спасли тонущего мальчика 2004 года рождения и передали его медикам. Пострадавший госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу Казани.

Ранее в МЧС Татарстана рассказали, что спасатели предотвратили «семейную робинзонаду». Спасатели эвакуировали с острова двух мужчин (45 и 26 лет), трех женщин (42 года, 24 года и 19 года) и двух юношей (18 и 16 года). Медицинская помощь никому не потребовалась.



Алексей Нечаев