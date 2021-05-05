Сегодня спасатели в Татарстане предотвратили «семейную робинзонаду»

Фото: МЧС РТ

В МЧС Татарстана рассказали, что сегодня спасатели предотвратили «семейную робинзонаду». Все произошло в Мамадышском районе.

Как рассказали в пресс-службе, 3 мая компания из семи человек приехала из Альметьевска на левый берег Камы у Камских Полян. Машину они оставили на берегу, и на лодке переехали на безымянный остров на реке Кама напротив деревни Вандовка Мамадышского района.

Однако сегодня туристы не смогли покинуть остров из-за поломки лодочного мотора. Выйти на Каму с веслами в условиях сильного ветра и высоких волн люди попросту побоялись и вызвали помощь.

Спасатели эвакуировали с острова двух мужчин (45 и 26 лет), трех женщин (42 года, 24 года и 19 года) и двух юношей (18 и 16 года). Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ольга Плешкова