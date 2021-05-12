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«Коммерсантъ»: Россия высылает пресс-секретаря посольства США

11:55, 12.05.2021
«Коммерсантъ»: Россия высылает пресс-секретаря посольства США
Фото: wikimedia.org

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс оказалась в числе десяти американских дипломатов, которых Москва объявила персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона, пишет «Коммерсантъ».

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Они предусматривают высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.

фото: pixabay.com

Сообщалось, что Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов. Десяти дипломатам США предложат покинуть страну. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. «Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну», — сказал он.

Алексей Нечаев
ОбществоВласть
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