«Коммерсантъ»: Россия высылает пресс-секретаря посольства США
Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс оказалась в числе десяти американских дипломатов, которых Москва объявила персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона, пишет «Коммерсантъ».
15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против России. Они предусматривают высылку десяти сотрудников дипмиссии РФ в Вашингтоне.
Сообщалось, что Россия зеркально ответит на высылку из США десяти российских дипломатов. Десяти дипломатам США предложат покинуть страну. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. «Десять дипломатов были включены в список, который нам был передан с просьбой, чтобы они уехали из США. Мы ответим на эту меру зеркально. Предложим тоже десяти дипломатам США в РФ покинуть нашу страну», — сказал он.
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