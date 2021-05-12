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В Татарстане выявили 33 новых случая COVID-19

11:22, 12.05.2021
В Татарстане выявили 33 новых случая COVID-19
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане за минувшие сутки выявили 33 новых случая коронавируса. 2 из них — завозные, остальные — контактные. Общее число заболевших достигло 20 876, сообщает оперштаб.

Госпитализировали 22 человека, 11 получают лечение на дому.

20 заболевших выявили в Казани, по 2 случая — в Челнах, Лениногорском, Нурлатском, Сармановском районах. По одному случаю зафиксировали в Альметьевске, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Высокогорском районах.

За сутки выздоровели 62 пациента, всего — 17 788. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 475 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Последние актуальные новости о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в подборке «Реального времени».

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан
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