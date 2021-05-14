Новый автокредит в Энергобанке. Приобрети авто в любом автосалоне России
В Энергобанке начал действовать новый автокредит от 10%1 годовых, который можно оформить простым и удобным способом, чтобы приобрести новый легковой автомобиль в любом автосалоне России.
При оформлении кредита по новой программе Энергобанка можно предоставить в залог приобретенное авто не сразу, а в течение 30 календарных дней после получения кредита. Новый автокредит привлекателен не только низкой ставкой, но и простотой его оформления. Ведь для этого нужен только паспорт2!
Успейте оформить автокредит на выгодных условиях в любом офисе Энергобанка, а для удобства и экономии времени подайте онлайн-заявку на сайте Банка прямо сейчас!
С подробными условиями нового автокредита Энергобанка вы можете ознакомиться на сайте Банка или по телефону справочной службы 8800350 54 58 (звонок по России бесплатный).
Справка
АКБ «Энергобанк» (АО). Лицензия ЦБ РФ №67
¹Минимальная сумма кредита — 100 000 рублей. Максимальная сумма — зависит от платежеспособности клиента, но не более 1 000 000 рублей. Срок кредита: от 13 до 60 месяцев. Базовая ставка — 13,5% годовых. Скидки к базовой ставке: при предоставлении в залог (не позднее 30 календарных дней с даты выдачи кредита) приобретенного нового легкового автомобиля и соотношении суммы полученного кредита к стоимости автомобиля в пределах: размер кредита от 70,01% до 90% стоимости автомобиля — скидка 2,5%; размер кредита от 50,01% до 70% стоимости автомобиля — скидка 3,0%; размер кредита от 10% до 50% стоимости автомобиля — скидка 3,5%.Требуется предоставление в залог приобретенного авто в течение 30 календарных дней с даты выдачи кредита. При предоставлении в залог приобретаемого автомобиля требуется регистрация залога в базе ГИБДД с уплатой платежа за данную регистрацию за счет заявителя, регистрация уведомлений о залоге/прекращении залога движимого имущества в Единой информационной системе нотариата за счет заявителя.
2Для мужчин до 27 лет дополнительно требуется предоставление военного билета. Получение сведений (документов), подтверждающих трудоустройство и уровень дохода, осуществляется банком самостоятельно при условии наличия у заявителей подтвержденной учетной записи на портале государственных услуг РФ и согласия заявителей на получение банком выписки о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ.
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