Новый автокредит в Энергобанке. Приобрети авто в любом автосалоне России

Фото: предоставлено пресс-службой Энергобанка

В Энергобанке начал действовать новый автокредит от 10%1 годовых, который можно оформить простым и удобным способом, чтобы приобрести новый легковой автомобиль в любом автосалоне России.

При оформлении кредита по новой программе Энергобанка можно предоставить в залог приобретенное авто не сразу, а в течение 30 календарных дней после получения кредита. Новый автокредит привлекателен не только низкой ставкой, но и простотой его оформления. Ведь для этого нужен только паспорт2!

Успейте оформить автокредит на выгодных условиях в любом офисе Энергобанка, а для удобства и экономии времени подайте онлайн-заявку на сайте Банка прямо сейчас!

С подробными условиями нового автокредита Энергобанка вы можете ознакомиться на сайте Банка или по телефону справочной службы 8800350 54 58 (звонок по России бесплатный).

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