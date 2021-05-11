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Среди раненных во время стрельбы в казанской школе двое детей имама мечети «Гаиля»

13:43, 11.05.2021 2
Среди раненных во время стрельбы в казанской школе двое детей имама мечети «Гаиля»
Фото: realnoevremya.ru

Среди пострадавших детей в школе №175 Казани числятся дети имама казанской мечети «Гаиля», бывшего заместителя муфтия Татарстана Рустама хазрата Хайруллина.

Как сообщает islamnews.ru, младшему ребенку девять лет, его состояние оценивается как крайне тяжелое. Старший ребенок учится в восьмом классе. Сейчас обоих детей оперируют, сообщает «Итнертат».

Напомним, что, по официальной информации, в результате вооруженного нападения на казанскую гимназию погибли восемь человек, в числе которых семь детей. 21 человек госпитализирован, большинство из них дети.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Боже кошмар ...
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  • Анонимно 11 май
    список пополняется,тамошняя махалля мигрантов напугана.
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