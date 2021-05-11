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После стрельбы в казанской гимназии проходят проверки в двух домах

12:54, 11.05.2021 1
После стрельбы в казанской гимназии проходят проверки в двух домах
Фото: Максим Платонов

В двух домах Казани после трагедии в местной гимназии №175 экстренные службы ведут проверки.

«Проверяли, были эвакуированы люди по двум адресам: улица Глушко, дом 22 и улица Туганлык, дом 10. По первому адресу проверка завершилась. По второму — проверка еще идет», — сказал собеседник агентства «Интерфакс».

Сегодня в Казани неизвестные открыли стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи — есть пострадавшие. Подробности в онлайн-трансляции «Реального времени».

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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