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В башкирской Агидели новогоднюю елку превратили в летний арт-объект по примеру Татарстана

09:39, 11.05.2021
В башкирской Агидели новогоднюю елку превратили в летний арт-объект по примеру Татарстана
Фото: pixabay.com

Власти города Агидель в Башкирии превратили новогоднюю пиксельную елку в летний арт-объект по примеру Нижнекамска в Татарстане.

Елку не стали демонтировать по причине дороговизны мероприятия. По словам главы Агидели Фаниса Гильванова, демонтаж обойдется бюджету в 800 тысяч рублей, что весьма существенно для городского бюджета.

Елку в Агидели установили два года назад. В первый год ее разбирали, в этом — решили оставить. Теперь елка украшена цветами и бабочками.

«Мы решили по примеру города Нижнекамска Республики Татарстан сделать как летний арт-объект. На сегодняшний день купили и одели елку в «летнюю одежду», — приводит слова мэра «РИА Новости».

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура БашкортостанТатарстан
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