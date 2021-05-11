Самый большой фонтан в Казани запустят ближе к 25 мая

Самый большой фонтан в Казани — у театра имени Галиаскара Камала — запустят ближе к 25 мая. Он будет высотой 32 метра, сообщил на «деловом понедельнике» руководитель Дирекции парков и скверов Казани Роберт Гарипов.



Фонтаны в общественных пространствах Казани заработали 1 мая — в парке имени Горького, Горкинско-Ометьевском лесу, в парке «Крылья Советов», на бульваре «Ак Чэчэклер», в Лядском саду, в парке имени Тинчурина.

В этом году в Казани на содержание фонтанов потратят 19,1 млн рублей. В парке им. Горького содержание фонтанов обойдется в 2,2 млн рублей, на протоке Булака — 1,2 млн, на площади у театра им. Камала — в 2,3 млн, в парке «Крылья Советов» — 1,6 млн рублей, на озере Нижний Кабан у театра им. Камала — 2,2 млн рублей.