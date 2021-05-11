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В Казани девочка чуть не пострадала из-за плохо закрепленного забора

07:22, 11.05.2021 1
В Казани девочка чуть не пострадала из-за плохо закрепленного забора
Фото: скриншот видео

В Казани возле Национальной библиотеки чуть не пострадала девочка — во время прогулки с мамой она сильно разогналась и врезалась в забор, но он оказался плохо закреплен.

Забор служит ограждением пешеходной зоны от крутого спуска. Девочка не упала вниз, потому что зацепилась за ограждение. Приехавшие на место медики не нашли сильных повреждений, лишь ссадины и синяки, а еще сильный испуг.

Автор видео озвучила вопрос к мэрии Казани, в частности к контролирующему вопрос благоустройства Игорю Куляжеву. Женщина планирует обращаться в прокуратуру, сообщает «Татарстан-24».

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Если мать не умная, ребенок совсем без тормозов, едут сами не зная куда, ничего не видят, то заборы тут при чем?! Это место для катаний? Пешком надо ходить, а играть на специализированных и оборудованных площадках!
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