В Казани девочка чуть не пострадала из-за плохо закрепленного забора

Фото: скриншот видео

В Казани возле Национальной библиотеки чуть не пострадала девочка — во время прогулки с мамой она сильно разогналась и врезалась в забор, но он оказался плохо закреплен.



Забор служит ограждением пешеходной зоны от крутого спуска. Девочка не упала вниз, потому что зацепилась за ограждение. Приехавшие на место медики не нашли сильных повреждений, лишь ссадины и синяки, а еще сильный испуг.

Автор видео озвучила вопрос к мэрии Казани, в частности к контролирующему вопрос благоустройства Игорю Куляжеву. Женщина планирует обращаться в прокуратуру, сообщает «Татарстан-24».

Маргарита Головатенко