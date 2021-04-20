В Казани возобновит работу визовый центр Греции

В Казани со среды, 21 апреля, возобновляет работу визовый центр Греции. Офисы начинают работать и в других российских городах.

Визовые центры Греции в Москве, Новороссийске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге уже открыты для заявителей. Офисы в Архангельске, Краснодаре, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, а так же Ростове-на-Дону начали работать с 19 апреля. Визовые центры в Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре возобновляют работу с 21 апреля. Офисы принимают заявления только по онлайн-записи.

Фото: pixabay.com

Пока что другие региональные визовые центры Греции будут закрыты. При подаче документов в центр нужно ознакомиться с информацией по ограничительным мерам при въезде и путешествии внутри зоны Шенгена и подписать документ, согласно которому заявители «не имеют автоматического права на свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны».

В центре подчеркнули, что запись на оформление визы могут перенести на более позднюю дату, если у человека обнаружатся симптомы COVID-19, пишет «Интерфакс».

Министр туризма Греции Харис Теохари в начале марта сообщал о намерениях открыть «туристические ворота» страны к 14 мая. В мае Греция планирует принимать не только туристов из стран Евросоюза, но и из третьих стран, к которым относятся Россия, Белоруссия, Украина.



Татьяна Леухина