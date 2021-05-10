В Челнах по подозрению в убийстве задержали мужчину и женщину

В Набережных Челнах задержали мужчину и женщину, их подозревают в убийстве, сообщают «Челнинские Известия».



10 марта около 21 часа в одной из квартир 39-го комплекса города обнаружили 62-летнего хозяина жилья без признаков жизни. У него была разбита голова. По предварительным данным, он скончался из-за травмы.

Обстоятельства случившегося в настоящее время выясняются.

Ранее в Казани задержали 18-летнего иностранца по подозрению в покушении на убийство 35-летнего таксиста. По данным Следственного комитета, в пути следования подозреваемый в преступлении пассажир нанес водителю удар ножом в шею. Потерпевшему оказали медпомощь.

Маргарита Головатенко