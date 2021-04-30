В Казани иностранца арестовали за попытку убийства таксиста

Фото: "Реальное время"

18-летнего иностранца в Казани задержали по подозрению в покушении на убийство 35-летнего таксиста. По данным СК, в пути следования подозреваемый в преступлении пассажир нанес водителю удар ножом в шею.



По версии правоохранительных органов, 29 апреля утром подозреваемый гражданин иностранного государства вышел из дома по улице Даурской и сел в такси, ожидавшее другого клиента. Поскольку русского пассажир не знал, он позвонил приятелю и попросил объяснить водителю, куда нужно ехать. Однако уже в пути пассажир заподозрил, что таксист везет его не по нужному адресу и замышляет преступление. Желая избежать его, пассажир сам достал нож, ударил водителя и выскочил из машины.

Потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь, а подозреваемый после задержания был арестован судом. «Причастность к преступлению он признал», — сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, потерпевший таксист тоже является иностранцем.