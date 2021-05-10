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Челнинцы стали покупать меньше алкоголя в 2021 году

08:44, 10.05.2021
Челнинцы стали покупать меньше алкоголя в 2021 году
Фото: pixabay.com

Жители Набережных Челнов стали меньше покупать алкоголь — в первом квартале 2021 года объем купленных алкогольных напитков снизился на 4%, сообщает Chelny.biz.

Всего с января по март жители автограда выпили почти 2 млн литров алкоголя, 860 тысяч литров из них приходится на водку. Спрос на нее по сравнению с прошлым годом тоже упал — на 5%.

Всего в Татарстане в первом квартале продали 13,2 млн литров алкогольных напитков, 5 млн из них — в Казани.

Фото: pixabay.com

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Маргарита Головатенко
ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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