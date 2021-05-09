Разработчики «Спутника V» прокомментировали сообщение Bild о тупике в переговорах с Германией

Фото: Максим Платонов (архив)

Разработчики первой российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прокомментировали сообщение издания Bild о тупике в переговорах с Германией по закупке препарата. Они считают это примером «дезинформационной кампании», цель которой не допустить вакцину на европейский и другие рынки.

«За последнее время газета Bild опубликовала более 15 подобных статей, атакующих вакцину «Спутник V», с некорректными фактами, основанными на информации от анонимных источников», — отмечается в сообщении в telegram-канале вакцины.

Разработчики препарата заверили, что переговоры продолжаются. Предполагается, что «Спутник V» могут поставить в Германию уже в июне 2021 года. «И не в ущерб поставкам в другие страны», — отмечается в сообщении.

Фото: Максим Платонов (архив)

«Спутник V» отмечает, что против российской вакцины ведется активная и хорошо профинансированная кампания с целью дискредитации российской вакцины в различных странах», — обратили внимание в официальном telegram-канале вакцины.

В публикации Bild сообщается, что переговоры России и Германии по «Спутнику V» осложнены высокими требования Европейского медицинского агентства (EMA) для регистрации вакцины. Ситуация якобы усугубляется трудностями с закупкой сырья у производителя препарата и ростом заболеваемости коронавирусом в Индии, куда Россия поставляет вакцину.



Татьяна Демина