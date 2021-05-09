В Челны ко Дню Победы привезли частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата

В Набережные Челны ко Дню Победы привезли частицу Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата. В автоград ее доставили в рамках патриотической акции «Огонь памяти».

Привезли частицу Вечного огня на КАМАЗе-54901 поколения К5, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Челнов.

Встречей факела «Вечный огонь» в городе началась праздничная программа в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло на майдане парка «Прибрежный». В театрализованном представлении приняли участие профессиональные творческие коллективы Челнов, студенты, школьники и кадеты.

Фото: nabchelny.ru

Также сегодня в Набережных Челнах у мемориального комплекса «Родина-мать» провели парад Победы. Его участники впервые за историю торжественного мероприятия маршировали под живой оркестр.

Татьяна Демина