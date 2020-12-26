В честь Героя Советского Союза Бориса Кузнецова в Татарстане установят бюст и назовут улицу

Фото: Ринат Назметдинов

В честь Героя Советского Союза Бориса Кузнецова установят бюст на территории Казанской кадетской школы-интерната и на аллее Победы в Лаишевском районе Татарстана. Об этом в Instagram сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

Также именем Кузнецова будет названа улица.

Герой Советского Союза Борис Кузнецов умер в Татарстане 12 ноября. Причиной смерти стали осложнения на сердце, вызванные тромбом в ноге. 26 декабря ветерану должно было исполниться 95 лет.

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В 1943 году он ушел на фронт. Служил командиром отделения связи 791-го артиллерийского полка. 2 октября 1943 года Кузнецов вместе с отделением на самодельном плоту под огнем противника переправился через Днепр у села Крещатик Черкасского района Черкасской области Украины, проложил кабельную линию и установил связь передового отряда с артиллерийской батареей. 22 февраля 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№2557).

Ранее «Реальное время» публиковало интервью с Борисом Кузнецовым. Фронтовик рассказал о форсировании Днепра, «трезубовцах» в Украинской ССР, о счастье познакомиться со своей праправнучкой и коронавирусе.