Российским туристам не рекомендуют посещать Мали — это связано с усилением активности террористов

Российским туристам на сегодняшний день не рекомендуется посещать Мали. В стране усилилась активность террористов: они стали чаще совершать нападения на сотрудников правоохранительных органов и мирных граждан.

«Относительно безопасно можно находиться только в столице страны — Бамако, а также в южных и западных районах республики», — цитирует ТАСС сообщение российского посольства в Мали.

Фото: Максим Платонов (архив)

Так, 15 марта в стране при столкновении террористов и вооруженных сил погибли более 30 военнослужащих, еще 14 получили ранения. 13 апреля в Бамако смертельное ранение в результате покушения получил политик Сиди Брахим ульд Сидати, который принимал участие в процессе мирного урегулирования в Мали.

О террористических нападениях в Мали сообщалось и несколько лет назад. Так, в 2015 году в Бамако террористы захватили 170 заложников в отеле Radisson.



Татьяна Демина