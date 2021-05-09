Жители Казани приняли участие в Международной акции «Сад Памяти»

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Казанцы приняли участие в Международной акции «Сад Памяти», в рамках которой планируется высадить по всему миру 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Так, у казанского Центра гребных видов спорта появился мини-лес из голубых и европейских елей — своя история здесь у каждого дерева. Например, Ляйсан Гарфеева посадила дерево вместе с двумя дочерями — в память о прадедушке, который был участником Великой Отечественной войны. Участник Великой Отечественной войны Александр Малов посадил дерево в честь сослуживцев.

Участие в акции приняли вице-премьер Шамиль Гафаров, депутаты Госсовета, министр экологии Александр Шадриков. Всего в садах Памяти по всему Татарстану высадили 350 тысяч деревьев. По России высажено уже более 20 млн деревьев. Акция завершится в День памяти и скорби, 22 июня.

Маргарита Головатенко