Новости происшествий

17:36 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани голый мужчина повис на пожарной лестнице девятиэтажки

18:15, 08.05.2021
В Казани голый мужчина повис на пожарной лестнице девятиэтажки

В Казани в поселке Дербышки голый мужчина повис на пожарной лестнице девятиэтажного дома. К месту происшествия прибыли спасатели, полиция и скорая помощь, сообщили «Реальному времени» очевидцы.

Сотрудники МЧС Татарстана при помощи автолестницы пытаются спасти обитателя общежития. ЧП произошло сегодня вечером на ул. Солидарности, 21.

Upd: К настоящему моменту мужчину удалось уговорить вернуться на межлестничную площадку, где его встретили полиция и медики.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем