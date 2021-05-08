В Казани голый мужчина повис на пожарной лестнице девятиэтажки
В Казани в поселке Дербышки голый мужчина повис на пожарной лестнице девятиэтажного дома. К месту происшествия прибыли спасатели, полиция и скорая помощь, сообщили «Реальному времени» очевидцы.
Сотрудники МЧС Татарстана при помощи автолестницы пытаются спасти обитателя общежития. ЧП произошло сегодня вечером на ул. Солидарности, 21.
Upd: К настоящему моменту мужчину удалось уговорить вернуться на межлестничную площадку, где его встретили полиция и медики.
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