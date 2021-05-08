Артисты театра Камала устроили флешмоб в аэропорту Казани (видео)

Фото: предоставлено пресс-службой театра им. Г. Камала

Сегодня в аэропорту Казани музыканты и актеры театра имени Г. Камала переоделись в пассажиров и работников служб воздушной гавани, чтобы исполнить фронтовые песни на русском и татарском языках. В зоне регистрации терминала 1А неожиданно для гостей города и казанцев вдруг зазвучали «Смуглянка», «Солдатлар» и другие известные песни времен Великой Отечественной войны. Невольные участники флешмоба, собирающиеся отправиться в путешествие накануне Дня Победы, были приятно удивлены, они присоединились к пению и поддержали артистов аплодисментами.

— Мало кто из театров Татарстана делает сегодня подобные акции. Дело в том, что для актеров — это выход из территории комфорта. Но таким образом мы показываем, что максимально открыты для наших зрителей, для всего нового. Мы не сидим в четырех стенах, а выходим на улицу, то есть не ждем, когда зритель придет к нам — сами идем к нему, — рассказал заместитель директора театра Камала по маркетингу и PR Ильшат Латыпов.



— Идея исполнить в терминале фронтовые песни на русском и обязательно на татарском языке возникла еще в прошлом году — к 75-летию Победы. Однако разгар пандемии помешал ее воплощению. И вот сегодня мы совместно с театром Камала порадовали этим музыкальным сюрпризом гостей республики — пассажиров, туристов не только из регионов России, но и из других государств. Так мы сегодня чествуем наших ветеранов, подвиг которых никогда не будет забыт, — рассказал «Реальному времени» пресс-секретарь Международного аэропорта «Казань» Адель Гатауллин.

Формат флешмоба стал уже привычным для камаловцев. Три года назад они уже устраивали акцию в аэропорту — играли отрывок из «Голубой шали» в честь открытия театрального сезона. Эта популярная музыкальная комедия была частично представлена и в городском транспорте Казани.

Анна Тарлецкая