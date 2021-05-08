Митрополит Казанский и муфтий Татарстана возложили цветы к мемориалу Славы

Фото: Камиль Исмаилов

Сегодня в парке Победы митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин возложили цветы к мемориалу Славы. В торжественном возложении цветов в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне приняли участие представители православного и мусульманского духовенства.



В эти же часы в парке им. Горького в возложении цветов к монументу Неизвестному солдату участвует председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, в рамках VII Молодежного межнационального фестиваля «Культурная мозаика Татарстана».