Семейный блогер из Казани будет выдвинут в Госдуму партией «Новые люди»

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Известный блогер Гульназ Гиззатуллина из «Новых людей» может представить Татарстан в Государственной думе.

Через месяц начнется избирательная кампания в Государственную думу. Партия «Новые люди» уже готовит своих кандидатов. Лучшие российские медиаменеджеры и политтехнологи проводят подготовку более 40 претендентов в Москве. «Новые люди» тратят для этого серьезные ресурсы и ставку делают на регионы.

Благодаря своей активной позиции по поддержке семьи и материнства Татарстан на предстоящих выборах в Госдуму представит популярный семейный блогер Гульназ Гиззатуллина.

Гульназ Гиззатуллина говорит:

«Новые люди ассоциируются у меня с надеждой. Хочу изменять нашу жизнь в лучшую сторону. Мне удалось объединить десять тысяч молодых мам, которые помогают друг другу. Вместе мы растим детей, решаем проблемы, поддерживаем тех, кто попал в трудную ситуацию. Уверена, что этот опыт необходим для республики и страны. В наших руках — наше будущее».

«Хорошие позиции «Новых людей» за пределами Москвы обеспечит опора на сильных региональных активистов», — уверены политические эксперты.

«Видно, что «Новые люди» делают ставку на лидеров общественного мнения. Людей, которые уже привлекают внимание властей к местным проблемам. Зачастую аудитория таких активистов даже больше, чем аудитория у традиционных СМИ. Это позволит партии выйти на аполитичную аудиторию, людей, которые раньше никогда не ходили на выборы», — считает политолог Валентин Бианки.

«Новые люди» берут в кандидаты прежде всего тех, кто уже что-то делает.

«С нами придут те, кто работал еще вчера и работает сегодня. Этим людям нужно не кресло в Думе, а возможность масштабировать свои проекты на всю страну», — заявил в эфире канала НТВ Александр Даванков, заместитель председателя партии «Новые люди».

Накануне федеральным СМИ стало известно, что самый народный мэр страны Сардана Авксентьева пойдет на выборы вместе с «Новыми людьми».

Партнерский материал