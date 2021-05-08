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В США пройдет забастовка сотрудников «Макдоналдса»

09:40, 08.05.2021
В США пройдет забастовка сотрудников «Макдоналдса»
Фото: commons.wikimedia.org

Сотрудники «Макдоналдса» в США планируют провести забастовку. Коллектив сети фастфуда требует поднять минимальную оплату труда до 15 долларов в час (около 1,1 тыс. рублей).

Забастовка намечена на 19 мая, ее поддержат сотрудники сети фастфуда в 15 американских городах: в Лос-Анджелесе, Окленде, Майами, Детройте, Хьюстоне, Чикаго, где расположена штаб-квартира компании, и других. Акция пройдет за день до ежегодного собрания акционеров «Макдоналдса».

— Ни один сотрудник не должен ждать, пока Конгресс повысит минимальный размер оплаты труда до справедливого значения, — говорится в сообщении Twitter объединения Fight for $15.

ОбществоБизнес
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