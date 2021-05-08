В Татарстане 475 человек уже покусали клещи

В Татарстане уже 475 человек покусали клещи. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре республики.

По данным ведомства, пока случаев заражения клещевым вирусным энцефалитом и другими клещевыми инфекциями в республике в 2021 году не зарегистрировано.

При этом в Роспотребнадзоре сообщили, что эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту являются 30 районов республики: Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Алексеевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Елабужский, Заинский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сабинский, Спасский, Тукаевский, Тюлячинский, Чистопольский, Черемшанский, Ютазинский, Высокогорский, Верхнеуслонский, Лаишевский районы, Набережные Челны, Казань. Боррелиозные же клещи водятся по всей территории Татарстана.

В этом году в лаборатории исследовано 142 клеща. Вирус клещевого вирусного энцефалита не обнаружен, однако в 29 клещах (20,4%) выявлен возбудитель боррелиоза.

В прошлом году в Татарстане за первые семь месяцев года за медицинской помощью из-за укусов клещей обратилось 5 525 человек.



Ольга Плешкова