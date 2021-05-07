РКН потребовал от Google снять ограничения с «Улицы героев»

Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с мобильного приложения «Улица героев». РКН сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — говорится в сообщении.

фото: pixabay.com

Из Google Play было удалено приложение, которое знакомит пользователей с биографиями героев Великой Отечественной войны, чьи имена носят улицы в разных городах России.

«Подчеркиваем, любые действия, направленные на замалчивание и искажение памяти о решающем вкладе советских солдат в победу над фашизмом и их героическом подвиге, совершенном в ходе Второй мировой войны, являются недопустимыми», — отметили в РКН.

Ранее Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc с требованием снять все наложенные ограничения и объяснить причины блокировки аккаунта, связанного с просветительским проектом российского СМИ RT.



Алексей Нечаев