Лавров: Россия призывает страны безусловно следовать принципам Устава ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на онлайн-заседании Совета безопасности ООН, заявил, что Россия призывает все страны отказаться от силовых методов разрешения международных споров и руководствоваться целями и принципами Устава ООН.

«Россия призывает все государства при выстраивании своей внешнеполитической линии безусловно следовать целям и принципам Устава, обеспечивая уважение суверенного равенства государств, невмешательство в их внутренние дела, урегулирование споров политико-дипломатическими средствами, отказ от угрозы силой или ее применения. Это особенно важно на нынешнем этапе непростого становления многополярной системы международных отношений», — сказал он, сообщает ТАСС.

Ранее Лавров заявил, что России нужно избежать войны с Украиной на Донбассе. «Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», — сказал он.



Алексей Нечаев