Лавров: России необходимо избежать войны с Украиной на Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что России нужно избежать войны с Украиной на Донбассе. Об этом он сказал в интервью «РИА Новости».

«Если это зависит от нас и от ополченцев, насколько мы можем понимать их принципиальные подходы, то войны можно и нужно избежать», — сказал Лавров.

Действия президента Украины Владимира Зеленского по внешним признакам он оценил как попытку удержаться у власти, и за это «он готов платить любую цену», идя на поводу у неонацистов и ультрарадикалов.



20 апреля Зеленский в своем видеообращении предложил Путину провести встречу на территории Донбасса. «Мы не боимся, потому что имеем мощную поддержку международных партнеров». На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что руководство Украины не направляло запрос на общение в последние дни, но Путину все же доложили о предложении Зеленского.

Ольга Плешкова