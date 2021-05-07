Мэр Казани заработал за прошлый год 6,5 млн рублей

В 2020 году мэр Казани Ильсур Метшин заработал 6,5 млн рублей, такие сведения есть в опубликованной декларации.

Также у него в собственности имеется квартира площадью 272,7 кв. м и жилой дом, площадь которого составляет 174,1 кв. м. Кроме того, у мэра зарегистрирован в собственности земельный участок площадью 16 тыс. кв. м, гараж и доля земельного участка под многоквартирным домом — его площадь порядка 23,5 тыс. кв. м. На Метшина зарегистрировано три отечественных автомобиля.

Супруга главы города Гульнара Метшина заработала за прошлый год более 53,5 млн рублей. У нее в собственности имеются доли жилого дома и земельного участка. Также она владеет автомобилем «Volkswagen Жук».



Алексей Нечаев