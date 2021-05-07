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Мэр Казани заработал за прошлый год 6,5 млн рублей

14:51, 07.05.2021 7
Мэр Казани заработал за прошлый год 6,5 млн рублей
Фото: kzn.ru

В 2020 году мэр Казани Ильсур Метшин заработал 6,5 млн рублей, такие сведения есть в опубликованной декларации.

Также у него в собственности имеется квартира площадью 272,7 кв. м и жилой дом, площадь которого составляет 174,1 кв. м. Кроме того, у мэра зарегистрирован в собственности земельный участок площадью 16 тыс. кв. м, гараж и доля земельного участка под многоквартирным домом — его площадь порядка 23,5 тыс. кв. м. На Метшина зарегистрировано три отечественных автомобиля.

Супруга главы города Гульнара Метшина заработала за прошлый год более 53,5 млн рублей. У нее в собственности имеются доли жилого дома и земельного участка. Также она владеет автомобилем «Volkswagen Жук».

Алексей Нечаев
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 07 май
    Умру от смеха
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  • Анонимно 07 май
    Если бы написали в день, можно было бы поверить..
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  • Анонимно 07 май
    Та ладно, не так уж и много.
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  • Анонимно 07 май
    а зарплата какая у него?
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  • Анонимно 07 май
    По улице Достоевского д.66/17 работают автосервисы, автомойка в коммуникациях жителей под крепкой защитой МЧС.Прибыль за счет коммуникаций жителей огромная.Суды запрещают , а они продолжают работать.
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  • Анонимно 08 май
    Какие всё таки способные у чиновников жены и дети. Как на подбор отличные бизнесмены.
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  • Анонимно 08 май
    В час 6. 5 миллионов
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