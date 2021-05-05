В Татарстане за первые четыре дня майских праздников на пожарах погибли десять человек

В Татарстане за период с 1 по 4 мая на пожарах погибло 10 человек. По состоянию на 4 мая текущего года в республике произошло 2 053 пожара. Это 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда в регионе произошло 1,7 тыс. пожаров.

Количество погибших на пожарах за этот период выросло на 93%. По данным на 4 мая 2020 года их число достигло 45 человек, по данным на 4 мая 2021 года — 87 человек, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Сергеев.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Премьер-министр РТ Алексей Песошин констатировал, что основная доля происшествий, связанных с пожарами, приходится на жилой сектор. На заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ он поручил выяснить причины роста количества пожаров и какие меры нужно принять для стабилизации ситуации, сообщает пресс-служба МЧС РТ.

В Татарстане из-за возгорания сухой травы погибли уже два человека.



Татьяна Леухина