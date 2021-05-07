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В Татарстане за сутки 33 человека заболели коронавирусом

11:48, 07.05.2021
В Татарстане за сутки 33 человека заболели коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 33 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

Всего на 7 мая в республике зарегистрировано 20 703 случая заражения коронавирусом. Переболели за весь период 17 693 человека, 23 из них выздоровели за минувшие сутки.

Умер за весь период 471 человек.

Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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