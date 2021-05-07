Власти Казани опубликовали 13 адресов пунктов сбора ртутных ламп
Власти Казани опубликовали 13 адресов пунктов сбора ртутных ламп. Информация опубликована в электронном сборнике документов.
Сдать отработанные ртутные лампы можно в пяти районах города:
- Авиастроительный район (ул. Калинина, д. 2А, ул. Граничная, д. 2, к. 1, ул.
Беломорская, д. 69г).
- Кировский район (ул. Мало-Московская, д. 15, пер. Осиновский, д. 8, ул.
Приволжская, д. 97а).
- Московский район (ул. Химиков, д. 11).
- Приволжский район (ул. Ново-Давликеевская, д. 4А, ул. Калинина, д. 60а).
- Советский район (ул. Н. Ершова, д. 57а, ул. Интернациональная, д. 24а,
ул. Локаторная, д. 25б, ул. Нардуган, д. 45)
Напомним, что в Татарстане действует пилотный проект по переработке ртутьсодержащих отходов. На переработку в казанское отделение ФЭО можно отправить такие ртутьсодержащие отходы, как ртутные и кварцевые лампы, горелки и термометры. На производственном комплексе по утилизации и обезвреживанию отходов I—IV класса перерабатывают первые партии люминесцентных ламп на установке демеркуризации УРЛ-2М производительностью 600 тыс. штук в год.
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