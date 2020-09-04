В Татарстане стартует пилотный проект по переработке ртутьсодержащих отходов

В Татарстане стартует пилотный проект по переработке ртутьсодержащих отходов. Его реализует федеральный экологический оператор (ФЭО). Об этом сообщает пресс-служба ФЭО.

«В Татарстане мы запускаем полномасштабный проект по обращению с ртутьсодержащими отходами и это станет ярким примером, того как работает эта комплексная система», — сообщил на Татарстанском нефтегазохимическом форуме — 2020 первый заместитель гендиректора по реализации экологических проектов ФЭО Максим Корольков.

На переработку в казанское отделение ФЭО можно будет отправить такие ртутьсодержащие отходы, как ртутные и кварцевые лампы, горелки и термометры.

На производственном комплексе по утилизации и обезвреживанию отходов I-IV класса планируют переработать первые партии люминисцентных ламп на установке демеркуризации УРЛ-2М производительностью 600 тыс. штук в год.

Ранее Кабмин Татарстана опубликовал распоряжение, что на территории республики будет реализован «пилотный проект по обращению с ртутьсодержащими отходами I и II классов опасности».

