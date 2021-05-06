В Казани под окнами ветеранов провели парад Победы — видео

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В Казани сотрудники Росгвардии, волонтеры поздравили ветеранов с Днем Победы. Под их окнами прошел парад Победы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сегодня поздравили 94-летнего Талгата Янбекова. Во время войны он был связистом. День Победы встретил в Польше.

Принял парад под окнами блокадник Ленинграда, ветеран Нацгвардии в отставке Александр Сафонов. Его вышел поздравить весь двор.

Такие парады проходят по всей республике.

Росгвардия и «Волонтеры Победы» поздравят ветеранов с 76-летием Великой Победы 8 мая.

