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В Казани под окнами ветеранов провели парад Победы — видео

21:32, 06.05.2021 2
В Казани под окнами ветеранов провели парад Победы — видео
Фото: скриншот

В Казани сотрудники Росгвардии, волонтеры поздравили ветеранов с Днем Победы. Под их окнами прошел парад Победы, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сегодня поздравили 94-летнего Талгата Янбекова. Во время войны он был связистом. День Победы встретил в Польше.

Принял парад под окнами блокадник Ленинграда, ветеран Нацгвардии в отставке Александр Сафонов. Его вышел поздравить весь двор.

Такие парады проходят по всей республике.

Росгвардия и «Волонтеры Победы» поздравят ветеранов с 76-летием Великой Победы 8 мая.

ОбществоКультураИстория Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 06 май
    Очень здорово! и правильно.ветеранов мало осталось и сил у них нет ходить,да еще пандемия
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  • Анонимно 07 май
    Хорошо конечно,но непонятно почему он ветеран нацгвардии,национальная гвардия есть в США.
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