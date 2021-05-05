Росгвардейцы проведут персональные парады Победы для ветеранов в Татарстане

6 мая и 8 мая Росгвардия и «Волонтеры Победы» поздравят ветеранов с 76-летием Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Персонально поздравят ветеранов Великой Отечественной войны и ведомства сотрудники Управления Росгвардии по РТ, военнослужащие отряда специального назначения и военный оркестр казанского специального моторизованного полка Приволжского округа ВНГ России. Стихи и песни военных лет для ветеранов исполнят «Волонтеры Победы». Мероприятия завершатся прохождением военнослужащих Росгвардии парадным маршем.

6 мая в Казани поздравят ветеранов:

1. Давлетшина Мануила Мадышевича;

2. Маркиной Валентины Гавриловны;

3. Янбекова Талгата Самигулловича.

Также оркестр приедет поздравить ветеранов на улице Минская, 24 и в поселок Царицыно.



8 мая в Альметьевске поздравят заслуженного фронтовика и ветерана ведомства и ефрейтора в отставке Муралеву Веру Васильевну.



Ольга Плешкова