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Росгвардейцы проведут персональные парады Победы для ветеранов в Татарстане

13:16, 05.05.2021 1
Росгвардейцы проведут персональные парады Победы для ветеранов в Татарстане
Фото: realnoevremya.ru

6 мая и 8 мая Росгвардия и «Волонтеры Победы» поздравят ветеранов с 76-летием Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Персонально поздравят ветеранов Великой Отечественной войны и ведомства сотрудники Управления Росгвардии по РТ, военнослужащие отряда специального назначения и военный оркестр казанского специального моторизованного полка Приволжского округа ВНГ России. Стихи и песни военных лет для ветеранов исполнят «Волонтеры Победы». Мероприятия завершатся прохождением военнослужащих Росгвардии парадным маршем.

6 мая в Казани поздравят ветеранов:

1. Давлетшина Мануила Мадышевича;
2. Маркиной Валентины Гавриловны;
3. Янбекова Талгата Самигулловича.

Также оркестр приедет поздравить ветеранов на улице Минская, 24 и в поселок Царицыно.

8 мая в Альметьевске поздравят заслуженного фронтовика и ветерана ведомства и ефрейтора в отставке Муралеву Веру Васильевну.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 05 май
    В Татарстане остались ещё военные? Надо из военных комиссаров районов сформировать отделение мотострелкового-артиллериско-танково-летно-подводного взвода для проведения парада перед ветеранами.
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