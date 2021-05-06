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В Казани ограничат движение еще по некоторым улицам в День Победы

20:03, 06.05.2021
В Казани ограничат движение еще по некоторым улицам в День Победы
Фото: kzn.ru

В Казани в связи с празднованием Дня Победы будет ограничено движение по ряду улиц. В мэрии столицы РТ сообщили, на каких участках дорог могут возникнуть затруднения.

6, 7, 8 и 9 мая по требованию ГИБДД ограничено движение по улице Оренбургский тракт (от дома №5 до ул. Бутырской).

Фото: kzn.ru

С 21.00 и до 23.00 9 мая при большом скоплении людей проехать нельзя будет по улице Сибгата Хакима.

«Реальное время» ранее публиковало полный список улиц, на которых перекроют движение в период майских праздников.

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