Казань оказалась на четвертом месте среди российских городов, которые выбирают путешественники с детьми

Казань оказалась на четвертом месте среди российских городов, куда предпочитают ехать путешественники с детьми. Об этом говорится в исследовании аналитического центра сервиса поездок и путешествий Tutu.ru.

Первые места заняли Москва (23,5% среди путешественников с детьми) и Санкт-Петербург (около 15%). Третье место занимает Сочи (почти 5%). В Казань предпочитают ехать около 3% путешественников с детьми. Пятое место досталось Краснодару, в этот город хотят поехать около 2%.

Фото: realnoevremya.ru

Сервис анализировал билеты, которые оформили для поездки в период с 1 по 10 мая, и составил рейтинг из тех, где была самая высокая доля детей и подростков (до 16 лет включительно), пишет ТАСС.

В пятницу сервис бронирования жилья в путешествиях tvil.ru сообщил, что в Татарстане отменяют бронирования, которые оплатили еще в начале года, из-за роста цен на фоне ажиотажного спроса в майские праздники.

Татьяна Леухина