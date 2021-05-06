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В Татарстане ожидаются заморозки этой ночью

15:39, 06.05.2021
В Татарстане ожидаются заморозки этой ночью
Фото: kzn.ru

В Татарстане этой ночью вновь ожидаются заморозки на почве до -1 градуса. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ночью ожидается похолодание до +5—10 градусов, на крайнем востоке — 0... +5 градусов.

Также синоптики предупредили о сильном южном, юго-западном ветре порывами до 15 м/с на территории Татарстана днем 7 мая.

Прошлой ночью в республике уже были заморозки до -1 градуса.

Общество Татарстан
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