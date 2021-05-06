В Татарстане ожидаются заморозки этой ночью

В Татарстане этой ночью вновь ожидаются заморозки на почве до -1 градуса. Об этом сообщили в Гидрометцентре РТ.

Ночью ожидается похолодание до +5—10 градусов, на крайнем востоке — 0... +5 градусов.

Также синоптики предупредили о сильном южном, юго-западном ветре порывами до 15 м/с на территории Татарстана днем 7 мая.

Прошлой ночью в республике уже были заморозки до -1 градуса.