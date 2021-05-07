Новости общества

17:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани сегодня температура воздуха поднимется до +20˚

06:25, 07.05.2021
В Казани сегодня температура воздуха поднимется до +20˚
Фото: tatarmeteo.ru

В Татарстане сегодня будет облачно с прояснениями. Днем местами ожидается небольшой дождь, передают синоптики.

Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15 м/с. Ночью и утром температура опустится до +5... +10˚; на крайнем востоке 0... +5˚. Местами на почве возможны заморозки до 1˚. Днем воздух прогреется до +17... +22˚.

В Казани днем температура воздуха составит +18... +20˚, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем