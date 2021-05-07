В Казани сегодня температура воздуха поднимется до +20˚
В Татарстане сегодня будет облачно с прояснениями. Днем местами ожидается небольшой дождь, передают синоптики.
Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15 м/с. Ночью и утром температура опустится до +5... +10˚; на крайнем востоке 0... +5˚. Местами на почве возможны заморозки до 1˚. Днем воздух прогреется до +17... +22˚.
В Казани днем температура воздуха составит +18... +20˚, сообщает Гидрометцентр Татарстана.
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