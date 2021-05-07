В Татарстане во время рейда по автомобилям с тонировкой выявили больше трех тысяч нарушений

Фото: Максим Платонов

В Татарстане провели акцию в рамках всероссийского рейда по выявлению нарушений по управлению автомобилем с тонированными стеклами. За это нарушение привлекли к ответственности 3 188 водителей.

В отношении 28 водителей составлены административные материалы за невыполнение требований снять тонировку.

Как напомнили в МВД по РТ, за данное правонарушение предусмотрен административный штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ранее Госавтоинспекция Казани в ходе рейда по автомобилям с тонировкой выявила почти 200 нарушителей.

Ольга Плешкова