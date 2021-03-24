Госавтоинспекция Казани в ходе рейда по автомобилям с «тонировкой» выявила почти 200 нарушителей

Фото: Максим Платонов

23 марта, с 8.30 до 15.00, в Казани прошел рейд ГИБДД по автомобилистам с «тонировкой» на стеклах машин. По его результатам составлено 196 административных материалов.

Большая часть материалов — 152 — составлены по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета), сообщили в ГИБДД Казани.

Четыре материала составлены по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению/требованию сотрудника полиции, в связи с исполнением им служебных обязанностей или воспрепятствование их исполнению). Один материал составлен по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения, если действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Фото: Максим Платонов

Рейд по выявлению водителей с «тонировкой» на стеклах в Казани прошел и 3 марта. Тогда сотрудники Госавтоинспекции составили 176 административных материалов, из них 144 по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ и два материала по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ.



Татьяна Демина