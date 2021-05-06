ГИБДД Казани опубликовала видео, как инспекторы выявили пьяного водителя
ГИБДД Казани опубликовала видео, как инспекторы выявляют пьяного водителя. Алкотестер выявил превышение содержания алкоголя в крови в три раза более допустимого.
Автомобиль Opel остановили третьего мая, за рулем оказался водитель с явными признаками опьянения. При освидетельствовании на месте при помощи алкотестера было установлено алкогольное опьянение. Прибор показал результат 0,727 мг/л, что превышает допустимую норму в три раза.
Автомобиль переместили на спецстоянку, на водителя был составлен административный протокол.
Ранее сообщалось, что в Казани задержали семь водителей за пьяное вождение.
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