В казанском Кремле прокомментировали открытое письмо зоозащитников

Фото: Максим Платонов

В казанском Кремле прокомментировали открытое письмо зоозащитников к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой помочь частным приютам для животных. Как объяснила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, Минниханов ознакомился с письмом.

По ее словам, президент еще до письма дал подробные поручения по этому поводу. Они носят конкретные поручения муниципалитетам — навести порядок на территориях, правительству — создать межмуниципальные приюты.



«Главная проблема сейчас — бездомные собаки на улицах. Конечно, надо посмотреть, как это можно отрегулировать с точки зрения законодательства»

Ранее президент республики после нападения бездомных собак на ребенка строго поручил главам районов совместно с соответствующими службами организовать отлов безнадзорных животных и разместить их в приюты. Зоозащитники попросили Минниханова помочь частным приютам для животных.

Ольга Плешкова