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В казанском Кремле прокомментировали открытое письмо зоозащитников

09:33, 06.05.2021 1
В казанском Кремле прокомментировали открытое письмо зоозащитников
Фото: Максим Платонов

В казанском Кремле прокомментировали открытое письмо зоозащитников к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой помочь частным приютам для животных. Как объяснила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, Минниханов ознакомился с письмом.

По ее словам, президент еще до письма дал подробные поручения по этому поводу. Они носят конкретные поручения муниципалитетам — навести порядок на территориях, правительству — создать межмуниципальные приюты.

«Главная проблема сейчас — бездомные собаки на улицах. Конечно, надо посмотреть, как это можно отрегулировать с точки зрения законодательства»

Ранее президент республики после нападения бездомных собак на ребенка строго поручил главам районов совместно с соответствующими службами организовать отлов безнадзорных животных и разместить их в приюты. Зоозащитники попросили Минниханова помочь частным приютам для животных.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 май
    Просто усыплять.Если можно то найти хозяев этих собак и всем выписывать штрафы по 10- 30 т.р за брошенные собаки. Вот где деньги. Ничего жалеть этих собачников которые выгоняют собак на улицы. А безпризорных собак усыпить так гуманнее будет.Ничего идти на поводу у этих псевдо зоозащитников. Дамир
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