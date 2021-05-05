Артем Галимов из «Ак Барса» забросил лучшую шайбу в сезоне КХЛ

Фото: ak-bars.ru/ Ильнар Тухбатов

Сегодня КХЛ опубликовала список десяти лучших голов сезона 2020/2021. Лучшую шайбу сезона забросил форвард казанского «Ак Барса» Артем Галимов в ворота «Куньлуня» (3:1). Матч состоялся на «Татнефть Арене» 30 января.

Нападающий прошел по правому борту, обыграл защитника, убрав шайбу под себя, а уже проезжая мимо ворот, оставил ее неудобной рукой в воротах.

Еще раз Галимов попал в рейтинг со своим проходом и голевой передачей на Стефана Да Косту в ворота «Салавата Юлаева». Эта шайба заняла девятое место хит-парада.

21-летний нападающий в прошедшем сезоне набрал 16 (6+10) очков в регулярном чемпионате. В плей-офф он забросил 2 шайбы и отдал 5 результативных передач.