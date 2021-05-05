Новости происшествий

10:58 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Набережных Челнах устраняют аварийное отключение света в Автозаводском районе

21:36, 05.05.2021
В Набережных Челнах устраняют аварийное отключение света в Автозаводском районе
Фото: pxhere.com

В Автозаводском районе Набережных Челнов на данный момент нет света. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.

Сейчас специалисты устраняют аварийное отключение, написала она в stories на своей странице в Instagram.

В мэрии Челнов уточнили, что отключение не затронуло 63 комплекс.

Как ранее сообщал источник «Реального времени», с утра на подстанции в 49 комплексе произошла авария.

Происшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем