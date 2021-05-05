В Набережных Челнах устраняют аварийное отключение света в Автозаводском районе
В Автозаводском районе Набережных Челнов на данный момент нет света. Об этом сообщила пресс-секретарь мэра города Римма Мухаметзянова.
Сейчас специалисты устраняют аварийное отключение, написала она в stories на своей странице в Instagram.
В мэрии Челнов уточнили, что отключение не затронуло 63 комплекс.
Как ранее сообщал источник «Реального времени», с утра на подстанции в 49 комплексе произошла авария.Происшествия Татарстан
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